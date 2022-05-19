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    Вечером четверга на дорогах Петербурга спокойно. Сейчас — 6 баллов, но скоро будет лучше

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    Вечером четверга, 19 мая, в Петербурге собрались небольшие пробки. К семи вечера «Яндекс» оценивает их на шесть баллов.

    «Покраснела» внешняя сторона КАД от Витебского проспекта до Большого Обуховского моста. Традиционно есть сложности с передвижением в центре: стоит Садовая улица, частично Невский проспект, набережная реки Фонтанки и Дворцовая набережная.

    Впрочем, к восьми вечера «Яндекс» прогнозирует пробки всего в 4 балла, а затем они почти сойдут на нет.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на 60-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись две машины и «Газель», что спровоцировало серьезную пробку.

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