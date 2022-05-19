Вечером четверга на дорогах Петербурга спокойно. Сейчас — 6 баллов, но скоро будет лучше

Вечером четверга, 19 мая, в Петербурге собрались небольшие пробки. К семи вечера «Яндекс» оценивает их на шесть баллов.

«Покраснела» внешняя сторона КАД от Витебского проспекта до Большого Обуховского моста. Традиционно есть сложности с передвижением в центре: стоит Садовая улица, частично Невский проспект, набережная реки Фонтанки и Дворцовая набережная.



Впрочем, к восьми вечера «Яндекс» прогнозирует пробки всего в 4 балла, а затем они почти сойдут на нет.

