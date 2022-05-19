Столкновение трёх машин на внутреннем кольце КАД спровоцировало серьёзную пробку

ДТП с участием трёх транспортных средств произошло на внутреннем кольце КАД в Петербурге. Вблизи места аварии сформировалась серьёзная пробка.
Видеозапись, сделанная на 60-м километре автомобильной дороги, 19 мая появилась в группе «ДТП и ЧП». На кадрах видна «Газель», опрокинутая на левый бок.
«Произошло попутное столкновение двух легковых транспортных средств и одного грузового с последующим опрокидыванием одного легкового. Без пострадавших», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Из-за аварии занятыми оказались первая и вторая полосы.
По данным карт «Яндекса», на КАД перед съездом на Софийскую улицу образовался серьёзный затор протяжённостью более семи километров.