15 тысяч за конвертик: как отправить посылку из России и не обанкротиться

Документы, кредитные карточки в открытках, личные вещи — все, кто в последние месяцы пытается отправить хоть что-то за пределы России, неизбежно сталкиваются с выбором: дешево, удобно или быстро. Выбрать можно не более двух пунктов из трех.

Фото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру/Архив Поделиться Поделиться





«Фонтанка» рассмотрела варианты — от международного логистического гиганта и «Почты России» до частного автобуса.

Дано: пакет документов для знакомых в Германии. Увесистая стопка, граммов на 500. В ней вся жизнь — переводы, заверения нотариуса, оригиналы документов. Такое страшновато отправить простой почтой. Первая мысль — DHL. Как выяснила недавно «Фонтанка», компания, несмотря на разные ограничения, продолжает работать в России. В офисе на Малой Садовой консультант что-то долго взвешивал, вбивал в компьютер и в итоге выдал: пересылка из Петербурга до Мюнхена встанет в 15 тысяч рублей. Занавес.



Близкий ценник, около 14 тысяч, услышал в DHL и коллега, который хотел отправить документы в Грузию. А знакомый отдал 12 тысяч за отправку письма в Чехию. Внутри у него была карточка UnionPay, поэтому его попросили еще и доказать, что у неё нулевой баланс на момент отправки. Потребовалась справка из банка с «живой» синей печатью. Обхитрить не получится — просматривают все документы и в открытки тоже заглядывают.

В Соединенные Штаты DHL посылки тоже принимает. С одеждой, где-то на 5 кг, у знакомой она дошла за четыре дня. Быстро, но 25 тысяч рублей. Как стоимость билета в Нью-Йорк с пересадкой.



Возвращаясь к цене. Сотрудник DHL на читающийся в глазах немой вопрос: «За что такие деньги?!», уже заученно ответил, что у них в офисах только Express доставка. А это значит, что мои бумажки до Германии они довезут быстро. То есть примерно дней за восемь. Но если лишних средств нет и сроки не горят, то есть лайфхак. Можно заполнить документы онлайн на сайте, распечатать всё и отнести посылку в партнерский офис DHL, они теперь даже в фотосалонах. У меня на сайте получился ценник — на тот же маршрут — около семи тысяч. Уже лучше, но я решил поискать еще.



В ближайшем отделении «Почты России» долго проверяли, куда они теперь могут отправлять посылки, а куда нет. Для этого даже есть специальный раздел на сайте — он тут. В итоге радостно сообщили, что в Германию еще могут. При тех же вводных попросили 455 рублей за обычное письмо, 520 рублей за ускоренное и 3,5 тысячи за EMS. При этом назвать разницу в сроках доставки между ними в отделении затруднились. «Точно не так, как раньше», — пространно заявила старшая сотрудница.



В табличке на сайте «Почты» значится 15–30 дней. Но это не точно. У знакомого обычное заказное письмо из Москвы во Францию дошло за 12 дней. Судя по приложению — через Сербию. Моя же (я в итоге выбрал «Почту») посылка через 12 дней лишь прошла таможню в Пулково. Так что это способ не для быстрых.



Кроме того, у «Почты» есть заповедные места. Если отправлять в Польшу, Швецию, Данию, Великобританию и Австралию и еще ряд стран, то посылку не примут. Для таких направлений можно использовать, например, российский BoxBerry. Сервис активно возит грузы для интернет-магазинов из России и обратно, но и физлицами с простыми потребностями не брезгует. Калькулятор на сайте за доставку из Петербурга в Мюнхен выдал цену в 800 рублей и 9–14 дней пути. В Тбилиси — две тысячи и 14–33 дня. В Стамбул — 2 тысячи и 11–18 суток. Тоже не слишком быстро.



Отправляет посылки и СДЭК. Конверт до двух килограммов из Петербурга в Германию предлагают переправить за 4 730 рублей и три дня. В Стамбул — 5 850 рублей и до 4 дней. В Нью-Йорк — за неделю и 4 980 рублей. В Тбилиси — за 1 145 и одну–три недели.

Для тех, кому нужно еще быстрее и дешевле, есть несколько вариантов. Например, можно значительно ускорить свое отправление по Европе, если выехать в Евросоюз. Заказное письмо из эстонской Нарвы в Италию стоило знакомой петербурженке около 5 евро и добралось до адресата за несколько дней.



Если возможности выехать нет, то на сайтах объявлений вроде «Авито», хватает предложений от посредников. «Выполнение заказа по доставке посылок происходит в течение одного–пяти дней, стоимость от 25 евро», — пишут «перевозчики» по Европе. Другие предлагают автобусом доставить посылки из Петербурга в Тбилиси. 1 кг — 180 рублей. Довезут за несколько дней. Место в том же автобусе для человека — 7 тысяч. Туда — обратно получится, как отправить DHL.



«Фонтанка» уже рассказывала, что логистика доставки писем и посылок из России крайне усложнилась и может включать в себя перелеты иностранными авиакомпаниями в Финляндию и поезда во Владивосток, некоторые посылки благодаря этому могут идти неделями. Как это работает — читайте здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка»

