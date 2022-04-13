Еще не всё потеряно: как почта и посылки в «недружественный» мир едут через Владивосток и Дубай

«Недружественные» страны приостанавливают отношения с «Почтой России». DHL, UPS и FedEx объявили, что перестали принимать посылки. Как же теперь отправить о себе весточку во внешний мир и получить что-то из него? «Фонтанка» поговорила с почтой и частными компаниями и выяснила, что варианты остались.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Логистика доставки писем и посылок из России крайне усложнилась и может включать в себя перелеты иностранными авиакомпаниями в Финляндию и поезда во Владивосток, некоторые посылки благодаря этому могут идти неделями, однако отправить можно почти куда угодно и что угодно.

Как рассказали «Фонтанке» в «Почте России», «действительно несколько стран — сейчас в их число входят, например, Австралия, Финляндия, Дания, Швеция и другие — приняли решение о приостановке почтового сообщения с Россией. Из-за этого «Почта» вынуждена остановить прием отправлений в эти страны».



И это половина беды. Согласно публикуемому на сайте самой «Почты России» списку сроков доставки, с которым ознакомилась «Фонтанка», логистика нарушена по целым направлениям — ряд стран Африки, Латинской Америки, Океании значатся в документе с пометкой «Логистическое решение по доставке в страну временно отсутствует», а ориентировочные сроки доставки как «будут определены по мере разработки и запуска логистических решений».

По тем направлениям, которые возможны, сроки довольно размытые. В Великобританию, Грецию, Германию от 10 до 30 дней. В Малайзию до 40 дней, в Монголию — до 45. Относительно быстро могут отвезти в Казахстан — 5–20 дней, Китай — 10–20 дней и Беларусь — 5–15 дней.

«Поскольку авиасообщение с некоторыми странами ограничено, мы вынуждены перестраивать маршруты и доставлять отправления наземными видами транспорта, транзитом или гибридными маршрутами. В связи с этим сроки международной доставки могут увеличиваться», — объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Почты России».

В СДЭК сообщили, что во всех странах, где компания действовала до момента введения санкций, она продолжает работать. Посылки в США, Европу, включая страны ЕС, и Азии отправляются, хотя издержки и выросли, а логистические схемы усложнились.



«Из США и Великобритании мы перестроили авиалогистику через Финляндию. Посылки и грузы доставляем в аэропорт Хельсинки зарубежными авиакомпаниями, откуда мы привозим их в Россию наземным транспортом. Из Австралии и Сингапура грузы летят в Дубай, а потом в Москву. Из стран Евросоюза мы доставляем грузы с помощью наземного транспорта», — рассказал «Фонтанке» руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности СДЭК Андрей Побежимов.

По его словам, несмотря на то что авиационные перевозки подорожали, часть логистических маршрутов в СДЭК перевели на наземные транспортные схемы, что позволило остаться на прежнем уровне тарифов, но не сроков. По некоторым направлениям они выросли вдвое.

«Своим клиентам в Китае и Азии — крупным интернет-магазинам — мы предлагаем мультимодальную перевозку для доставки клиентских возвратов. В связи с удорожанием авиадоставки мы довозим груз по железной дороге до порта во Владивостоке, откуда отправляем его морем в терминалы Гонконга и других городов Китая. Это намного дешевле и позволяет нам оставаться конкурентоспособными и максимально клиентоориентированными», — объяснил Побежимов.



Руководитель пресс-службы Boxberry Мария Вашурина сообщила, что международное направление BXB by Boxberry продолжает доставлять посылки более чем в 200 стран мира, без ограничений. В том числе в США, Азию, в страны Европы и по таким направлениям, как Австралия, Швеция, Дания, Великобритания и Польша.

«Мы видим, что экспорт из России растёт, несмотря на ограничения в логистике и оплатах. Сейчас больше всего экспортных посылок отправляют в США — около 60% отправок, с февраля количество посылок увеличилось на 30%. Основная часть отправителей — это бизнес, продавцы на крупных мировых маркетплейсах, — рассказала она «Фонтанке». — Из-за изменения транспортных схем тарифы немного увеличились, но по многим направлениям BXB сохранили прежние цены. На сроках доставки изменение маршрутов также сказалось не критично — среднее время трансфера посылок увеличилось всего на 3–4 дня».

Компания DPD в России продолжает оказывать услуги доставки по России и странам ЕАЭС в полном объеме регулярными авиарейсами и наземным транспортом.



«Перевозки осуществляются в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. В настоящее время для отправок в эти страны, исключая Беларусь, требуется предоставление дополнительного пакета документов в соответствии с постановлением правительства России № 312. Ввиду увеличения времени на сбор и проверку требуемых документов и прохождение таможни возможно изменение сроков доставки по этим направлениям до трех дней», — рассказала руководитель по связям с общественностью логистического оператора DPD в России Яна Процкая.

Вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Дмитрий Саутенков рассказал «Фонтанке», что доставка грузов и документов в Россию из-за границы силами компании сейчас действительно временно приостановлена в связи «с существенными сбоями в стандартных операционных процессах, а также логистическими сложностями».

При этом DHL Express продолжает оказывать услуги по доставке грузов и документов по России, а также из России за границу в полном объёме, за исключением территорий Украины и Беларуси, с возможными задержками, но по прежним тарифам.



На сайте UPS говорится, что в компании действует временная приостановка работы на Украине, в России и Белоруссии. Все международные и внутренние yслуги FedEx и TNT в Россию и из неё также временно приостановлены.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

