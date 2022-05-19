Нарушение со скидкой. В КоАП могут появиться пункты о 50-процентной оплате штрафа и его замене на предупреждение

Поправки в КоАП РФ, одобренные правительством, предполагают замену штрафа предупреждением, полугодовую отсрочку административного наказания и 50-процентную скидку на все штрафы. Об этом 19 мая рассказали в пресс-службе Минюста.



«Предлагается распространить правило о замене административного штрафа предупреждением на все субъекты административных правонарушений (в настоящее время данная норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций)», — цитирует сообщение «Интерфакс».

