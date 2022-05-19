Нарушение со скидкой. В КоАП могут появиться пункты о 50-процентной оплате штрафа и его замене на предупреждение

Поправки в КоАП РФ, одобренные правительством, предполагают замену штрафа предупреждением, полугодовую отсрочку административного наказания и 50-процентную скидку на все штрафы. Об этом 19 мая рассказали в пресс-службе Минюста.
«Предлагается распространить правило о замене административного штрафа предупреждением на все субъекты административных правонарушений (в настоящее время данная норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций)», — цитирует сообщение «Интерфакс».
В ведомстве отмечают, что поправки увеличат с одного до шести месяцев срок отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, в том числе в виде административного штрафа.
«Кроме того, вводятся новеллы о возможности уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой за совершение любого административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также о запрете рассмотрения дела об административном правонарушении должностным лицом, проводившим контрольно-надзорное мероприятие и возбудившим дело о данном правонарушении», — также говорится в пресс-релизе.
Ранее отмечалось, что новый КоАП предполагает снижение штрафной нагрузки на нарушителей. Для этого в проекте выделены несколько категорий дел — грубые, малозначительные, длящиеся, однородные и повторные. Если нарушение не является грубым, то в большинстве случаев впервые привлекаемый должен получить предупреждение. В случае если штрафа не избежать, вводится норма, по которой можно заплатить только половину от суммы.