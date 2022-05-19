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    Стали известны подробности спасения нерпёнка, которого пришлось защищать полицейским

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    В очень плохом состоянии в Фонд друзей балтийской нерпы попал ладожский нерпёнок, которого пришлось защищать сотрудникам 24-го отдела полиции Невского района. Его коллективно спасали прохожие, школьники, полицейские и сами волонтеры Фонда. Об этом 19 мая рассказали в группе «Спасение тюленей 699–23–99».

    Зверь лежал на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге и был близок к смерти. Его заметили прохожие, а трое восьмиклассников школы № 343 Невского района смотрели за нерпёнком, чтобы его не унесло волнами от проходящих теплоходов. Фонд друзей балтийской нерпы обратился в полицию, чтобы они помогли ученикам и забрали к себе попавшую в беду нерпу.

    «Решили, что лучше нерпёнку нас дожидаться в отделе полиции, в темном прохладном помещении. Всем участникам спасения выражаем нашу благодарность, а бедолаге постараемся помочь», — рассказали о спасении животного представители Фонда.

    Как сообщала «Фонтанка», накануне полицейские приехали, отогнали чаек, забрали нерпу и отвезли в отдел, куда заранее вызвали ветеринара.

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