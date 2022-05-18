    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, зап

    763мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    В Петербурге отбили у чаек маленького нерпенка. Сейчас он среди друзей

    223
    обсудить

    На Октябрьской набережной беззащитному балтийскому нерпенку потребовалась помощь полиции: на него напали чайки. Малыша спасли и подлечили.

    Как рассказали «Фонтанке 18 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, тревогу забили очевидцы около 17:20. К дому 50 приехали полицейские, отогнали чаек, забрали нерпу и увезли в отдел, куда заранее вызвали ветеринара.

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас нерпенок находится у «Фонда друзей балтийской нерпы». Ранее его представители рассказали, как правильно спасать нерп, а как делать точно не стоит.

    ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close