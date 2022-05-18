В Петербурге отбили у чаек маленького нерпенка. Сейчас он среди друзей

На Октябрьской набережной беззащитному балтийскому нерпенку потребовалась помощь полиции: на него напали чайки. Малыша спасли и подлечили.
Как рассказали «Фонтанке 18 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, тревогу забили очевидцы около 17:20. К дому 50 приехали полицейские, отогнали чаек, забрали нерпу и увезли в отдел, куда заранее вызвали ветеринара.
Сейчас нерпенок находится у «Фонда друзей балтийской нерпы». Ранее его представители рассказали, как правильно спасать нерп, а как делать точно не стоит.
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО