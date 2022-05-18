    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, с-з

    763мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Фонд друзей балтийской нерпы показал, как не нужно спасать нерпят

    924
    обсудить

    Автор: Группа «Спасение тюленей 699–23–99» во «ВКонтакте»

    На Ладожском озере на территории Республики Карелия мужчина доставил нерпенка к месту выпуска таким способом, который совсем не понравился волонтерам Фонда друзей балтийской нерпы. Видеоролик транспортировки зверя 18 мая появился в их группе во «ВКонтакте».

    «Суровый ладожский мужчина брутально переносит найденного на берегу ладожского нерпенка к месту выпуска <…> За задние ласты таскать тюленей категорически нельзя!» — написал представитель организации в группе «Спасение тюленей 699–23–99».

    Фонд друзей балтийской нерпы просит так не делать, а также звонить им во всех непонятных ситуациях, связанных с тюленями и нерпами.

    В начале мая знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик справились с линькой. Посмотрите, как их новые шубки блестят на солнце

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close