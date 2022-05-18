Фонд друзей балтийской нерпы показал, как не нужно спасать нерпят

На Ладожском озере на территории Республики Карелия мужчина доставил нерпенка к месту выпуска таким способом, который совсем не понравился волонтерам Фонда друзей балтийской нерпы. Видеоролик транспортировки зверя 18 мая появился в их группе во «ВКонтакте».

«Суровый ладожский мужчина брутально переносит найденного на берегу ладожского нерпенка к месту выпуска <…> За задние ласты таскать тюленей категорически нельзя!» — написал представитель организации в группе «Спасение тюленей 699–23–99».

