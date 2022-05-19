«Википедию» обязали «приземлиться» в России

Американский Wikimedia Foundation, Inc., управляющий «Википедией», внесен в реестр компаний, попадающих под закон о «приземлении». Соответствующая запись появилась 19 мая на сайте Роскомнадзора.
Теперь фонд обязан создать филиал или открыть представительство в России, завести личный кабинет на сайте РКН и разместить на сайтах электронную форму для обращений. Пока ни один из этих пунктов не выполнен.
Ранее требования российских властей о «приземлении» уже начали выполнять несколько крупных компаний, в том числе Apple и Google.