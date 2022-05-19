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    «Википедию» обязали «приземлиться» в России

    985
    4 комментария

    Американский Wikimedia Foundation, Inc., управляющий «Википедией», внесен в реестр компаний, попадающих под закон о «приземлении». Соответствующая запись появилась 19 мая на сайте Роскомнадзора.

    Теперь фонд обязан создать филиал или открыть представительство в России, завести личный кабинет на сайте РКН и разместить на сайтах электронную форму для обращений. Пока ни один из этих пунктов не выполнен.

    Ранее требования российских властей о «приземлении» уже начали выполнять несколько крупных компаний, в том числе Apple и Google.

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    Комментарии (4)

    Alex000
    Википедии с вероятностью 99.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999% пофиг.
    Denis_5e4cccd08a04e
    Это чтобы штрафовать можно было.
    Дежурный по объединению
    Ну, ща вприпрыжку поскачут, повиливая хвостом. :)
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