Apple открыла представительство в России по закону «о приземлении»

Открыла представительство в России и выполнила все требования российского закона о «приземлении» зарегистрированная в Ирландии компания Apple Distribution International Ltd, следует из материалов Роскомнадзора, опубликованных 4 февраля.
В соответствии с российским законодательством, компания создала форму для отправки обращений, открыла представительство и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора — в графе «Сведения об исполнении обязанностей» на официальной площадке ведомства в Сети значится статус «исполнено».
Закон о «приземлении» предписывает зарубежным интернет-компаниям с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть в России свои уполномоченные представительства. Кроме Apple в список обязанных исполнить предписание Роскомнадзор включил Google, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Spotify. Причем последний также открыл представительство в России, но форму для отправки сообщений пока не создал.