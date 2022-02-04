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Apple открыла представительство в России по закону «о приземлении»

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Открыла представительство в России и выполнила все требования российского закона о «приземлении» зарегистрированная в Ирландии компания Apple Distribution International Ltd, следует из материалов Роскомнадзора, опубликованных 4 февраля.

В соответствии с российским законодательством, компания создала форму для отправки обращений, открыла представительство и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора — в графе «Сведения об исполнении обязанностей» на официальной площадке ведомства в Сети значится статус «исполнено».

Закон о «приземлении» предписывает зарубежным интернет-компаниям с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть в России свои уполномоченные представительства. Кроме Apple в список обязанных исполнить предписание Роскомнадзор включил Google, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Spotify. Причем последний также открыл представительство в России, но форму для отправки сообщений пока не создал.

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Комментарии (3)

iphonedimona
Да и нас... войско на яблоко. Теперь в интернет по паспорту входить будете. Как вам такой закон (принято в 3 чтении)?
"...за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать пользователя средств обхода блокировки (да-да, вы не ошиблись — за ненаписание доноса!):
для граждан — от 10000 до 30000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 300000 рублей.
vic_5e4cd1938d1a8
Ну и славненько. Первый пошёл. А как не хотели ...
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