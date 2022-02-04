Apple открыла представительство в России по закону «о приземлении»

Открыла представительство в России и выполнила все требования российского закона о «приземлении» зарегистрированная в Ирландии компания Apple Distribution International Ltd, следует из материалов Роскомнадзора, опубликованных 4 февраля.



В соответствии с российским законодательством, компания создала форму для отправки обращений, открыла представительство и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора — в графе «Сведения об исполнении обязанностей» на официальной площадке ведомства в Сети значится статус «исполнено».