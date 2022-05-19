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    Доллар — 62,40: Центробанк установил официальный курс валют на пятницу

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    3 комментария

    Центробанк во второй половине дня 19 мая традиционно установил курсы валют на завтра. В пятницу, 20 мая, доллар будет стоить 62,40 рубля, евро — 64,94 рубля.

    Таким образом, официальное снижение доллара на завтра составит 1,1612 рубля, евро понизится на 1,6777 рубля по сравнению с курсом днем ранее.

    Напомним, что ЦБ РФ устанавливает официальные курсы иностранных валют по рабочим дням, используя рыночные курсы Московской биржи.

    «Фонтанка» писала, что в ходе утренних торгов на Мосбирже 19 мая доллар опускался ниже 62 рублей — впервые за два года.

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    Комментарии (3)

    NoName1234
    Уряяяя!!!!
    Все будет дешевле!!!!
    (Нет)
    Денеб
    Ещё не по 60 копеек? Будем ждать......
    FedorGr
    Просто радуюсь за страну. Рыночный курс Московской биржи это что то. Странно что раньше плохо следили за курсом, допуская его увеличение. Вот и заключай договора в валюте, нет бы в рублях.
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