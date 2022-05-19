Доллар — 62,40: Центробанк установил официальный курс валют на пятницу

Центробанк во второй половине дня 19 мая традиционно установил курсы валют на завтра. В пятницу, 20 мая, доллар будет стоить 62,40 рубля, евро — 64,94 рубля.
Таким образом, официальное снижение доллара на завтра составит 1,1612 рубля, евро понизится на 1,6777 рубля по сравнению с курсом днем ранее.
Напомним, что ЦБ РФ устанавливает официальные курсы иностранных валют по рабочим дням, используя рыночные курсы Московской биржи.
«Фонтанка» писала, что в ходе утренних торгов на Мосбирже 19 мая доллар опускался ниже 62 рублей — впервые за два года.