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    Доллар опустился ниже 62 рублей впервые за 2 года

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    4 комментария

    Доллар на Мосбирже 19 мая опустился ниже 62 рублей. Такой курс американской валюты зафиксирован впервые с января 2020 года, сообщает РИА Новости.

    Курс евро составляет 64,8 рубля.

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    Комментарии (4)

    VKuser54628618
    При таком курсе $ , цены в магазинах в пересчёте на $ дороже чем в самой дорогой европейской стране....
    07A
    По 200?
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