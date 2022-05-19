Доллар опустился ниже 62 рублей впервые за 2 года

Доллар на Мосбирже 19 мая опустился ниже 62 рублей. Такой курс американской валюты зафиксирован впервые с января 2020 года, сообщает РИА Новости.
Курс евро составляет 64,8 рубля.
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Доллар на Мосбирже 19 мая опустился ниже 62 рублей. Такой курс американской валюты зафиксирован впервые с января 2020 года, сообщает РИА Новости.
Курс евро составляет 64,8 рубля.
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