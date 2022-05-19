Bloomberg: Индонезия сняла запрет на экспорт пальмового масла

Индонезия, являющаяся крупнейшим мировым производителем пальмового масла, вновь разрешила его экспорт. Он может быть возобновлен с 23 мая, сообщает 19 мая Bloomberg со ссылкой на президента страны Джоко Видодо. По его словам, ситуация с предложением пальмового масла в республике улучшилась.
Издание отмечает, что снятие запрета произошло после протестов фермеров, доходы которых пострадали из-за падения цен. Рейтинг одобрения президента упал до минимального уровня за более чем шесть лет.
Bloomberg пишет, что с конца прошлого года правительство Индонезии с помощью различных ограничений пыталось контролировать цены на пальмовое масло и обеспечить его достаточное предложение на внутреннем рынке, однако стоимость этого продукта по-прежнему превышает целевой показатель властей в 14 тыс. индонезийских рупий ($0,97 за литр). Ситуацию усугубило влияние боевых действий на Украине, из-за которых может произойти глобальный дефицит масла.
Рост цен на пальмовое масло привел в Индонезии в апреле к максимальному за три года скачку инфляции.
С 28 апреля власти Индонезии запретили вывоз пальмового масла из-за нехватки этого продукта внутри страны. К аналогичным мерам страна прибегала в конце января, тогда это привело к скачку цен на него до рекордных значений.