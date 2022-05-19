Bloomberg: Индонезия сняла запрет на экспорт пальмового масла

Индонезия, являющаяся крупнейшим мировым производителем пальмового масла, вновь разрешила его экспорт. Он может быть возобновлен с 23 мая, сообщает 19 мая Bloomberg со ссылкой на президента страны Джоко Видодо. По его словам, ситуация с предложением пальмового масла в республике улучшилась.



Издание отмечает, что снятие запрета произошло после протестов фермеров, доходы которых пострадали из-за падения цен. Рейтинг одобрения президента упал до минимального уровня за более чем шесть лет.

