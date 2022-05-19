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    В КХЛ сделают ставку на российских игроков

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    3 комментария

    В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) решили сократить количество иностранных игроков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления Федерации хоккея России (ФХР), члена совета директоров КХЛ Аркадия Ротенберга, через год лимит на легионеров уменьшится до трех хоккеистов.

    На ближайший сезон 2022/23 ограничения останутся прежними — максимум 5 хоккеистов из-за рубежа в команде.

    «Мы пришли к тому, что в следующем сезоне будет пять легионеров, а через сезон — три», — сказал Ротенберг.

    Напомним, что из-за ситуации на Украине из КХЛ весной уехали многие иностранцы. Те, кто остались доигрывать сезон, ушли сразу после его окончания. Не стал исключением и петербургский СКА.

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    Комментарии (3)

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    Аркаша, закрывай бы это КХЛ, убыточно и убого
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