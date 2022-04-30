СКА избавился почти от всех легионеров

Хоккейный клуб СКА объявил о расставании с пятью иностранными игроками 30 апреля. Это Микко Лехтонен, Йоонас Кемппайнен, Мэт Робинсон, Ларс Юханссон и Лео Комаров.

«Соглашения с Лео Комаровым и Микко Лехтоненом расторгнуты по обоюдному согласию. Также закончились контракты у Ларса Юханссона, Йоонаса Кемппайнена и Мэта Робинсона. Все игроки по итогам сезона вместе с командой выиграли бронзу КХЛ», — заявили в клубе.

Таким образом, в СКА пока остались два иностранца — швед Оскар Фантенберг и белорус Степан Фальковский, который по регламенту не считается легионером. У обоих контракты действуют до 2023 года.