В Харькове завалили Александра Невского и увезли на свалку

Памятник великому князю Киевскому, полководцу и святому Русской православной церкви снесли в Харькове. Видео появилось в местном паблике 19 мая.
«Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и повалили при помощи грузовика. После чего остатки памятника отвезли на ближайшую свалку», — говорится в сообщении.
Памятник Невскому установили в городе в 2004 году, в дни празднования 350-летия Харькова. Трехметровая бронзовая скульптура, выполненная скульптором Сейфаддином Гурбановым, располагалась на четырехметровом постаменте, облицованном гранитом.