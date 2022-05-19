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    В Харькове завалили Александра Невского и увезли на свалку

    2962
    8 комментариев

    Памятник великому князю Киевскому, полководцу и святому Русской православной церкви снесли в Харькове. Видео появилось в местном паблике 19 мая.

    «Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и повалили при помощи грузовика. После чего остатки памятника отвезли на ближайшую свалку», — говорится в сообщении.

    Памятник Невскому установили в городе в 2004 году, в дни празднования 350-летия Харькова. Трехметровая бронзовая скульптура, выполненная скульптором Сейфаддином Гурбановым, располагалась на четырехметровом постаменте, облицованном гранитом.

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    Комментарии (8)

    274480869
    Он конечно Невский, но и Киевский тоже (не харьковский же) . Как земля-то выдерживает их самих? ПП
    Arkos
    С украми всё понятно и ожидаемо.
    Не ясно одно- из чего был сделан памятник
    из камня или из бронзы ?
    VKuser3931563
    Это как раз к тому, где "нас ждут".
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