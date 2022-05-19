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    Губернатор Старовойт рассказал подробности о погибшем при обстреле посёлка Тёткино в Курской области

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    4 комментария

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром в четверг прибыл в пограничный посёлок Тёткино, который подвергся обстрелу с украинской стороны.

    «По уточнённой информации, погиб водитель фуры из Воронежской области. Выражаю свои соболезнования родным!» — написал Старовойт 19 мая в своём телеграмм-канале.

    Также он уточнил, что ранение получил ещё один водитель из Воронежского региона. «Отправили его на лечение в Курскую областную больницу, ранение средней степени тяжести. Окажем ему всю необходимую помощь», — заверил курский губернатор.

    По словам Старовойта, пострадавшие в посёлке Тёткино жилые дома будут оперативно отремонтированы. В наиболее разрушенном доме живут две семьи с детьми. Их временно перевезут в Курск. Также в посёлке пострадали здания на территориях спиртзавода и сахарного завода, которые глава региона пообещал восстановить.

    Ранее «Фонтанка» публиковала фото из посёлка городского типа Тёткино в Курской области, попавшего под обстрел накануне и на рассвете 19 мая.

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    Комментарии (4)

    Кот Ученый
    Укры привыкшие по мирным кварталам шмалять. Это не с российской армией воевать
    pulspb
    ПВО у нас есть?
    Slava_Rossii
    А губернатор не хочет рассказать, почему власти не могут защитить мирное население России от агрессии?
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