Две подружки боролись с акрофобией на заброшенной котельной в Павловске, уйти смогла только одна

Серьёзные травмы получила семиклассница в Пушкинском районе Петербурга. После уроков вместе с подругой она боролась со страхами, покоряя заброшенное здание. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая.



В детскую больницу имени Филатова 14-летняя пациентка поступила накануне вечером. Состояние девочки оказалось тяжёлым, ей диагностировали травмы головы, живота и перелом костей таза.

