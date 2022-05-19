Две подружки боролись с акрофобией на заброшенной котельной в Павловске, уйти смогла только одна

Серьёзные травмы получила семиклассница в Пушкинском районе Петербурга. После уроков вместе с подругой она боролась со страхами, покоряя заброшенное здание. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая.
В детскую больницу имени Филатова 14-летняя пациентка поступила накануне вечером. Состояние девочки оказалось тяжёлым, ей диагностировали травмы головы, живота и перелом костей таза.
Скорая забрала её от заброшенной котельной в Мичуринском переулке около 18 часов. Объяснить, что произошло, она не могла, пролить свет удалось однокласснице. По её словам, после школы обе направились к котельной в надежде справиться с боязнью высоты. С фобией боролись на седьмом этаже, подруга сделала неверный шаг.
Ровесницы-семиклассницы учатся в одной из школ Пушкинского района города. Пострадавшая растёт в благополучной многодетной семье, увлечена аниме. Её подруга рисует и выкладывает на YouTube анимационные ролики.
В минувшее воскресенье под завал угодили двое подростков, которые в компании одноклассников исследовали заброшенную постройку в Кронштадте. В администрации района заявили, что аварийное имущество на землях Минобороны снесут.