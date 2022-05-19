В Петербурге снова ищут подрядчиков по информационному обеспечению остановок за 400 млн руб.

Петербургский «Организатор перевозок» объявил два аукциона на содержание информационного оборудования для остановок городского общественного транспорта. В прошлый раз подрядчика так и не нашли.
Два аукциона объявлены накануне, у них идентичная стартовая цена — 198 млн рублей. Город разделили на две части. В один лот включили Василеостровский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Кронштадтский, Курортный, Петроградский и Приморский районы, в другой — все остальные. Срок оказания услуг — 3 года.
В апреле Смольный уже объявлял аналогичный аукцион, но тогда он был общим — на весь город, цена составляла 397 млн рублей. Единственная пришедшая заявка была отклонена как не соответствующая требованиям.