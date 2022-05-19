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    В Петербурге снова ищут подрядчиков по информационному обеспечению остановок за 400 млн руб.

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    8 комментариев

    Петербургский «Организатор перевозок» объявил два аукциона на содержание информационного оборудования для остановок городского общественного транспорта. В прошлый раз подрядчика так и не нашли.

    Два аукциона объявлены накануне, у них идентичная стартовая цена — 198 млн рублей. Город разделили на две части. В один лот включили Василеостровский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Кронштадтский, Курортный, Петроградский и Приморский районы, в другой — все остальные. Срок оказания услуг — 3 года.

    В апреле Смольный уже объявлял аналогичный аукцион, но тогда он был общим — на весь город, цена составляла 397 млн рублей. Единственная пришедшая заявка была отклонена как не соответствующая требованиям.

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    Комментарии (8)

    274637451
    давно пора это сделать. яндекс транспорт все изгадил,рекламу гонит. приложений для смартфонов достойных нет.
    Ill1IlII
    Вы знаете все маршруты наземного транспорта и каждую из более 7000 остановок?!
    Dud
    ГОРОД НАДО ЗНАТЬ!
    А не ходить по метро с навигатором...
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