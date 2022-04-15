Смольный не нашел подрядчика, который будет следить за информацией на остановках

Электронный аукцион на содержание информационного оборудования для петербургских остановок общественного транспорта не состоялся. Единственный участник не подошел по требованиям.



Как говорится в опубликованном накануне протоколе, на аукцион была подана лишь одна заявка. Однако комиссию не устроила представленная в обеспечение нее независимая гарантия.



Сам аукцион был объявлен 28 марта, за 3 года заказчик был готов заплатить 397 млн рублей.

Напомним, запуск с 1 апреля новой транспортной модели связан и с увеличением числа остановочных павильонов для общественного транспорта, а значит — информационных стендов, плакатов, ИЗО-стоек и пилонов, где отображаются расписание и маршруты движения

