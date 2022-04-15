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    Смольный не нашел подрядчика, который будет следить за информацией на остановках

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    Электронный аукцион на содержание информационного оборудования для петербургских остановок общественного транспорта не состоялся. Единственный участник не подошел по требованиям.

    Как говорится в опубликованном накануне протоколе, на аукцион была подана лишь одна заявка. Однако комиссию не устроила представленная в обеспечение нее независимая гарантия.

    Сам аукцион был объявлен 28 марта, за 3 года заказчик был готов заплатить 397 млн рублей.

    Напомним, запуск с 1 апреля новой транспортной модели связан и с увеличением числа остановочных павильонов для общественного транспорта, а значит — информационных стендов, плакатов, ИЗО-стоек и пилонов, где отображаются расписание и маршруты движения

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