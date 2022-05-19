РИА: Депутат из Владивостока, пропавший после заявлений против спецоперации, задержан на границе Мексики

«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — рассказал источник.

Депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков, бывший коммунист, задержан на границе Мексики и США, передаёт 19 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В конце февраля во Владивостоке Каменщиков публично выступил против проведения военной спецоперации на Украине. С тех пор на заседания городской думы он не являлся, хотя числится действующим депутатом, рассказали агентству в думе.

«Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений [против операции на Украине]», — сообщил РИА глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.



24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Главное о спецоперации за последние сутки читайте на «Фонтанке».