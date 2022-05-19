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    РИА: Депутат из Владивостока, пропавший после заявлений против спецоперации, задержан на границе Мексики

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    Депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков, бывший коммунист, задержан на границе Мексики и США, передаёт 19 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — рассказал источник.

    В конце февраля во Владивостоке Каменщиков публично выступил против проведения военной спецоперации на Украине. С тех пор на заседания городской думы он не являлся, хотя числится действующим депутатом, рассказали агентству в думе.

    «Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений [против операции на Украине]», — сообщил РИА глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Главное о спецоперации за последние сутки читайте на «Фонтанке».

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