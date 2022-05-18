20 млрд рублей потратят в Петербурге на содержание дорог за полтора года

О начале конкурсной кампании «Фонтанка» сообщила в понедельник 16 мая. На вечер среды 18 числа опубликована документация по всем 18 районам. Как и предполагалось, самыми дорогими являются Приморский (1,696 млрд) и Выборгский (1,638 млрд) районы. Дальше идут Центральный, Московский, Невский и Красногвардейский. Замыкают этот список Колпинский (726 млн), Петродворцовый (625 млрд) и Кронштадтский (215 млн рублей).

Подрядчики должны за эти деньги заниматься содержанием и уборкой улиц во второй половине 2022 и на протяжении всего 2023 года.



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Перед Новым годом Смольный заключил контракты на содержание и уборку дорог в первом полугодии 2022 года. На большинство конкурсов тогда, как это обычно и бывает, пришло по одному участнику из числа постоянных подрядчиков комитета. Интрига традиционно сохранялась лишь в северных лотах — по Выборгскому и Калининскому районам.



К работе дорожных предприятий в течение зимы возникло очень много претензий, в том числе со стороны прокуратуры. Были возбуждены уголовные дела. Правительство Петербурга заявило, что меняет подход к уборке как дорог, так и внутриквартальных территорий. Предполагается, что работы будут не разыгрывать на открытом рынке, а поручат бюджетным учреждениям, в которые должны превратиться, соответственно, дорожные предприятия и районные жилищные агентства.

