Сбербанк вошел в реестр IT-компаний

Сбербанк вошел в специальный реестр ИТ-компаний Минцифры. Это позволит Сберу получить ряд льгот, однако касаться они будут в первую очередь сотрудников. Об этом 18 мая сообщает РБК.



Для получения статуса IT-компании, Сбербанк прошел государственную регистрацию от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Также в список внесены ряд дочерних структур Сбера.

