Сбербанк вошел в реестр IT-компаний

Сбербанк вошел в специальный реестр ИТ-компаний Минцифры. Это позволит Сберу получить ряд льгот, однако касаться они будут в первую очередь сотрудников. Об этом 18 мая сообщает РБК.
Для получения статуса IT-компании, Сбербанк прошел государственную регистрацию от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Также в список внесены ряд дочерних структур Сбера.
По данным издания, аккредитация Минцифры позволит сотрудникам Сбербанка получить ряд льгот. В частности, речь, вероятно, идет об отсрочке от армии и льготной ипотеке. Для других льгот, положенных представителям отрасли, Сбер не подходит «по критерию выручки в сфере ИТ».
Напомним, что о дополнительном, уже третьем, пакете льгот для российских IT-компаний стало известно в марте. Тогда было предложено ввести нулевую ставку налога на прибыль на 2 года, льготные кредиты и ряд преференций для специалистов. В частности, отсрочку от призыва на службу и льготную ипотеку.
Первые меры поддержки ИТ-компаний вступили в силу в 2021 году. Тогда тариф страховых взносов снизили с 14 до 7,6%, а ставки налога на прибыль с 20 до 3 процентов. На льготы имеют право компании, которые вошли в реестр Минцифры и чей доход от разработки софта и баз данных превышает 90 процентов.