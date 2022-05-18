В России могут запретить продавать «Айфоны». Минцифры может потребовать от Apple невозможного

Минцифры объявило о намерении включить магазин приложений RuStore, разработанный совместно с VK Group, в реестр обязательных для установки на всех устройствах.

«Магазин приложений от VK и Минцифры RuStore внесут в список обязательных для предустановки программ на технические устройства», — сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 18 мая.



Реестр обязательных к установке на все телефоны и планшеты приложений российской разработки действует с прошлого года. Среди них, к примеру, «Госуслуги», «Яндекс.Карты» и пр. Этому требованию подчинились все официальные поставщики техники.



Однако требование установить российский магазин приложений может стать камнем преткновения. Если телефоны и другие устройства на операционной системе Android еще хотя бы теоретически можно представить с RuStore, то техника компании Apple на это не сможет пойти по принципиальным соображениям. До сих пор ни одному государству и компании, которые требовали от Apple дать владельцам IPhone и IPad скачивать на их устройства приложения в обход официального магазина компании — AppStore, — успеха не имели.



Возможно, Минцифры пойдёт на компромисс и позволит не устанавливать RuStore на технику с операционной системой iOS, как это произошло, к примеру, с «Антивирусом Касперского». Пока ведомство свою позицию по этому поводу не высказало. Пока разработчики представили только версию RuStore для Android. Планируется ли версия для iOS, не сообщается.

Ранее чиновники не раз подчеркивали, что техника, на которой не будут установлены приложения из реестра обязательных, будут запрещены к продаже в России.

