Финский путешественник завёз из Африки в Суоми свежий заразный вариант «омикрона»

Первый случай нового варианта «омикрона» — штамма BA.5 — выявлен в Финляндии. «Подарок» из Центральной Африки в Суоми завез местный путешественник. Его обнаружила университетская больница Tyks в Турку.



«Лаборатория клинической микробиологии Tyks Laboratories обнаружила случай коронавируса BA.5, так называемого южноафриканского варианта, на юго-западе Финляндии. Это первое обнаружение южноафриканского варианта «омикрона» в Финляндии», — цитирует РИА Новости 18 мая сообщение больницы.

