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    COVID-19

    Финский путешественник завёз из Африки в Суоми свежий заразный вариант «омикрона»

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    Первый случай нового варианта «омикрона» — штамма BA.5 — выявлен в Финляндии. «Подарок» из Центральной Африки в Суоми завез местный путешественник. Его обнаружила университетская больница Tyks в Турку.

    «Лаборатория клинической микробиологии Tyks Laboratories обнаружила случай коронавируса BA.5, так называемого южноафриканского варианта, на юго-западе Финляндии. Это первое обнаружение южноафриканского варианта «омикрона» в Финляндии», — цитирует РИА Новости 18 мая сообщение больницы.

    В начале мая ВОЗ выпустила заявление о том, что в мире увеличивается количество стран, в которых циркулируют новые подвиды штамма коронавируса «омикрон» — более заразные BA.4, BA.5 и BA.2.12.1.

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