Финляндия сократила время работы пункта пропуска у Светогорска

Таможня Финляндии объявила об ограничении время работы пункта пропуска Иматра на российско-финляндской границе (сопредельный пункт МАПП Светогорск). Об этом 18 мая сообщает Северо-Западное таможенное управление.
Изменение вступило в силу еще в понедельник, 16 мая. Таможенное оформление грузового транспорта на посту Иматра производится с 6:30 до 22:30. Отмечается, что решение было принято «в связи со снижением количества коммерческих трансграничных грузоперевозок на границе с Россией».
МАПП Светогорск продолжает работать в круглосуточном режиме, таможенное оформление производится только по грузовому направлению, добавили в ведомстве.
8 апреля Европейский Союз принял пятый пакет санкций в отношении РФ, которым, в частности, запрещаются российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.