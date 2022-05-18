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    Финляндия сократила время работы пункта пропуска у Светогорска

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    1 комментарий

    Таможня Финляндии объявила об ограничении время работы пункта пропуска Иматра на российско-финляндской границе (сопредельный пункт МАПП Светогорск). Об этом 18 мая сообщает Северо-Западное таможенное управление.

    Изменение вступило в силу еще в понедельник, 16 мая. Таможенное оформление грузового транспорта на посту Иматра производится с 6:30 до 22:30. Отмечается, что решение было принято «в связи со снижением количества коммерческих трансграничных грузоперевозок на границе с Россией».

    МАПП Светогорск продолжает работать в круглосуточном режиме, таможенное оформление производится только по грузовому направлению, добавили в ведомстве.

    8 апреля Европейский Союз принял пятый пакет санкций в отношении РФ, которым, в частности, запрещаются российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Ладно, хоть совсем не закрыли....Пока......
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