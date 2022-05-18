«Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на некоторые направления юга России

«С учётом уже проданных авиабилетов по маршрутам из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Белгород, Воронеж и Симферополь «Аэрофлот» сохраняет на указанный период то количество рейсов и ёмкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приёма самолетов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика 18 мая.

«Аэрофлот» приостановит продажу билетов на юг России из-за ограничений на полёты. Изменения будут действовать до 30 июня включительно.

Отмечается, что пассажиры «Аэрофлота» с оформленными билетами по закрытым южным направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.



Прямые рейсы из Петербурга и Красноярска в южные города будут аннулированы, а пассажиры смогут обратиться за возвратом денег или переоформить билет на другие рейсы компании-перевозчика.



«В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям «Аэрофлот» в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезёт пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде», — говорится в сообщении.

