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    «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на некоторые направления юга России

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    2 комментария

    «Аэрофлот» приостановит продажу билетов на юг России из-за ограничений на полёты. Изменения будут действовать до 30 июня включительно.

    «С учётом уже проданных авиабилетов по маршрутам из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Белгород, Воронеж и Симферополь «Аэрофлот» сохраняет на указанный период то количество рейсов и ёмкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приёма самолетов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика 18 мая.

    Отмечается, что пассажиры «Аэрофлота» с оформленными билетами по закрытым южным направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.

    Прямые рейсы из Петербурга и Красноярска в южные города будут аннулированы, а пассажиры смогут обратиться за возвратом денег или переоформить билет на другие рейсы компании-перевозчика.

    «В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям «Аэрофлот» в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезёт пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что 18 мая Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 25 мая. Ограничения затронули аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Из-за санкций нет запчастей....А Сухих Суперджетов на всех не хватит....
    Дежурный по объединению
    Шел третий месяц запрета на полёты. :)
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