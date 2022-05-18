Турки согласились охотнее принимать карты «Мир»

Отечественная платежная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил 18 мая вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — цитирует заявление Новака журналистам ТАСС.
Альтернативой российской системе является китайская UnionPay. Она работает в большем на порядок числе стран, однако и там есть свои сложности. «Фонтанка» о них рассказывала.