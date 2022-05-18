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    COVID-19

    Больше ста человек с коронавирусом привезли в больницы Петербурга за сутки

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    1 комментарий

    Суточная госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге вновь перешагнула отметку в сотню случаев за день, следует из статистики Смольного.

    Как говорится в опубликованной 18 мая эпидемиологической справке, в Петербурге на 1 509 койках остаются 1 372 пациента. Из них в реанимации — 189, на ИВЛ — 26 человек. За сутки в городские стационары поступили 105 новых «ковидных» пациентов.

    Ещё 3 019 горожан лечатся амбулаторно, а на карантине — 166 человек.

    «Фонтанка» писала, что за сутки в Петербурге выявлен 361 новый случай коронавируса (накануне было 334).

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    Комментарии (1)

    IvansPetrovs
    Короновирусная статистика пошла в рост (с)
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