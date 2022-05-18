Больше ста человек с коронавирусом привезли в больницы Петербурга за сутки

Суточная госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге вновь перешагнула отметку в сотню случаев за день, следует из статистики Смольного.

Как говорится в опубликованной 18 мая эпидемиологической справке, в Петербурге на 1 509 койках остаются 1 372 пациента. Из них в реанимации — 189, на ИВЛ — 26 человек. За сутки в городские стационары поступили 105 новых «ковидных» пациентов.

Ещё 3 019 горожан лечатся амбулаторно, а на карантине — 166 человек.