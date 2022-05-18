Петербург снова второй по ковиду в стране. Заболеваемость по стране немного подскочила

В России за последние сутки выявили 4 732 случая COVID-19 (вчера было 4 122). Об этом говорится 18 мая в статистике оперштаба, которую сегодня ждали дольше обычного.

Госпитализация по сравнению с предыдущим днем снизилась на 13,6%, в больницах оказались 2 395 человек. Выздоровели 6 134 человека, скончались 106 пациентов. На первом месте по суточной заболеваемости стоит Москва, где прирост составил 380 заболевших к 212 накануне.



Петербург занимает вторую строчку в антирейтинге — за сутки выявлен 361 новый случай (вчера было 334). В больницы поступили 105 заболевших коронавирусом. Выздоровели за сутки 748 пациентов, скончались 8. Всего с начала пандемии в городе на Неве обнаружено 1 525 556 случаев ковида.

