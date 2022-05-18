ЕС заблокировал шестой пакет санкций против России

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, 18 мая заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, сообщает ТАСС.
«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», - сказал Джентилони.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что по шестому пакету дискутируют постоянные представители стран ЕС.
Шестой пакет санкций предполагает, что 27 стран откажутся закупать в течение полугода российскую нефть и к концу года прекратят ее импорт. Также Боррель отмечал, что в него войдут отключение новых банков от SWIFT и меры против «дезинформации».