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    ЕС заблокировал шестой пакет санкций против России

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    Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, 18 мая заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, сообщает ТАСС.

    «Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», - сказал Джентилони.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что по шестому пакету дискутируют постоянные представители стран ЕС.

    Шестой пакет санкций предполагает, что 27 стран откажутся закупать в течение полугода российскую нефть и к концу года прекратят ее импорт. Также Боррель отмечал, что в него войдут отключение новых банков от SWIFT и меры против «дезинформации».

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