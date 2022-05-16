Глава дипломатии ЕС заявил, что главы МИД не согласовали шестой пакет санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, дискуссии продолжатся. Об этом 16 мая заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель.



«Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии.... Сегодня принять решение не представилось возможным», — отметил он (цитата по РИА Новости).

По словам Борреля, дискуссии по шестому пакету продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что шестой пакет санкций предполагает отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Боррель также отмечал, что в него войдут отключение новых банков от SWIFT и меры против «дезинформации». Венгрия выступает против запрета на импорт, указывая на большой ущерб экономике.