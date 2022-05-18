РФС признал правильным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Российский футбольный союз заявил, что судья Павел Кукуян правильно назначил пенальти в матче «Спартак» — «Зенит» на 90-й минуте, в результате которого петербургский клуб сравнял счет. Об этом сообщается 18 мая на официальном сайте РФС.



«Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Спартака» Александр Селихов вступил в единоборство с игроком «Зенита» Александром Ерохиным, совершив прыжок в направлении соперника, не контролируя свое тело и не учитывая опасность своих действий и их последствий. Несмотря на то, что Селихов коснулся мяча, который оставался под контролем Ерохина, вратарь одновременно с этим совершил контакт рукой с бедром соперника, после чего приземлился телом на его опорную ногу. От этого контакта нога пошла на излом, что влекло за собой опасность и риск тяжелой травмы для Ерохина», – говорится в официальном заявлении РФС.

