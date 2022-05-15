Сын Аршавина в красно-белом, ссора тренеров и спасение от Мостового. Как «Зенит» чуть не проиграл «Спартаку»

«Зенит» в Москве с трудом избежал поражения от «Спартака», сравняв только в дополнительное время. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как чемпионы едва не порадовали болельщиков красно-белой команды.



Фото: скрин

Матч ТВ Поделиться Поделиться





Клубы по-разному подошли к своим анонсам матча. «Зенит» опубликовал видео с коротким названием «7:1». Внутри — нарезка того самого матча 12-го тура на «Газпром Арене», где петербуржцы разгромили «Спартак». Есть мнение, что тот матч имел даже больше значения для продления контракта Семака, чем четвертое подряд чемпионство.

«Спартак» выступил более креативно. Кому-то даже показалось, что с перебором. В видеоролике под песню «Проклятый старый дом» группы «Король и Шут» красно-белые использовали в виде разных отсылок, кажется, все свои болевые точки: систему видеоповторов, футбольных экспертов, а также логотипы «Газпрома», «Зенита», «Оренбурга», «Сочи». Перед игрой главе пресс-службы «Спартака» Дмитрию Зеленову задали вопрос: что же все это значит? Тот лишь отшутился, что он не Антон Долин, чтобы раскрывать смысл фильма.



Понятно, что для «Зенита» эта игра не имела значение с турнирной точки зрения, но свое отношение к ней в команде четко определили. На игру выставили почти всех сильнейших, а по неофициальной информации, при удачной игре руководство петербуржцев готово было отпустить лидеров в досрочный отпуск.

Сам «Спартак» со времен разгрома от «Зенита» прилично изменился. В первой части сезона команду возглавлял Руй Витория. И хотя москвичам удалось занять первое место в группе Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», в декабре с тренером расстались. Ему на замену пришел Паоло Ваноли — легенда 90-х итальянского чемпионата. В зимнее трансферное окно пришло много новичков. Пока самым удачным приобретением стал нападающий Шамар Николсон с Ямайки, который забил уже 5 голов. Однако изменить сложную ситуацию в чемпионате это не сильно помогло. Москвичи долго шли впритык к зоне стыковых матчей. По иронии судьбы лишь победа «Зенита» над «Химками» в 28-м туре помогла «Спартаку» избежать борьбы за выживание. В то же время на днях «Спартак» впервые за 16 лет вышел в финал Кубка России.



«Зенит» появится на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев, Юри Алберто.

Встреча началась с неожиданных новостей. На поле держа за руку игрока «Спартака» Кристофера Мартинса вышел сын Андрея Аршавина: привет от бывшего жены Юлии Барановской, которая отдала мальчика в спартаковскую академию.

Футболисты обеих команд начали осторожно, в основном устраивая перепасовку на своей половине поля. «Спартак» чуть активнее играл в отборе, за счет чего чаще убегал в контратаки. Ближе к середине первого тайма команды немного разыгрались и количество подходов к воротам возросло. Зенитовские бразильцы Малком, Вендел и Алберто трижды наносили удары из-за пределов штрафной, но мяч уходил далеко мимо ворот. На 39-й минуте Сергееву не хватило нескольких сантиметров, чтобы после прострела Клаудиньо срезать мяч в ворота.

За минуту до перерыва уже спартаковец Рассказов прицельно ударил метров с двадцати, но Одоевский занял правильную позицию и поймал мяч.



После 45 минут игры у «Зенита» было тотальное территориальное преимущество (69 процентов владения мячом) и 5 ударов по воротам, но ни одного в створ. В то же время Одоевскому пришлось дважды вступать в игру из трех попыток «Спартака» забить. Похоже, москвичи были чуть больше нацелены на ворота. И именно красно-белые открыли счет после перерыва.

Головой в падении забил Соболев, опередив Алипа на ближнем углу вратарской после наброса Игнатова с левого фланга. Пока судьи изучали видеоповтор (который только подтвердил правильность взятия ворот), чуть не передрались тренеры у бровки. Что-то не поделили наставник «Спартака» Паоло Ваноли и тренеры «Зенита» Игорь Симутенков и Вильям Артур де Оливейра. Предотвратили кулачный бой арбитры.

На 63-й минуте вместо Алберто вышел спасать ситуацию Артем Дзюба и почти сразу едва не помог сравнять. Нападающий сыграл пяткой вблизи штрафной на Вендела, но там его накрыл Жиго. На 73-й уже Соболев чуть не сделал дубль, но его удар поймал Одоевский. Матч подходил к концу, и поражение казалось неизбежным, когда ситуацию спас вышедший на замену Александр Ерохин. Вратарь «Спартака» Александр Селихов сбил зенитовца в штрафной, и судьи назначили пенальти. 11-метровый четко исполнил Андрей Мостовой. Игра так и закончилась со счетом 1:1. Есть ощущение, что уходить в отпуск игрокам «Зенита» все-таки еще рано. Впереди игра против «Нижнего Новгорода», которой руководит Александр Кержаков и которому очень нужны очки.

