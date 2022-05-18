Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от международных турниров

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все национальные команды России и Белоруссии от официальных международных соревнований. Как сообщили 18 мая на официальном сайте организации, отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления.



Дисквалификация затронет минимум Кубок мира 2022 и 2023 годов. Кроме того, российские баскетболисты 3х3 не примут участие в чемпионате мира 2022 года. Вместо женской команды сыграют израильтянки, а вместо мужской — баскетболисты из Словении.

