    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-з

    763мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от международных турниров

    359
    1 комментарий

    Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все национальные команды России и Белоруссии от официальных международных соревнований. Как сообщили 18 мая на официальном сайте организации, отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления.

    Дисквалификация затронет минимум Кубок мира 2022 и 2023 годов. Кроме того, российские баскетболисты 3х3 не примут участие в чемпионате мира 2022 года. Вместо женской команды сыграют израильтянки, а вместо мужской — баскетболисты из Словении.

    Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях. Прислушались почти все, кроме тенниса.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    260567431
    "Спорт вне политики "- говорили они.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close