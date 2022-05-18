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    «Салют победы» или «Фонтан памяти»: в Петербурге выбирают название огромному фонтану

    1136
    4 комментария

    Губернатор Александр Беглов объявил голосование по выбору названия для обновленного фонтана у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

    Фото: официальная страница ВКонтакте Александра Беглова
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    «Из предложенных вами вариантов, комиссия отобрала пять. Награждение их авторов состоится 28 мая на площади перед библиотекой», — сообщил Беглов на своей странице «ВКонтакте» 18 мая.

    Голосование продлится до 25 мая.

    «Фонтанка» рассказывала, что в октябре прошлого года петербургский «Водоканал» завершил реконструкцию фонтана на площади перед РНБ.

    Фото: официальная страница ВКонтакте Александра Беглова

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    Комментарии (4)

    265055770
    "Фонтан имени самого главного события в жизни, которое у нас впереди".
    274580688
    "Москва" P.S. ну, типа, фонтан памяти на Московском проспекте и всё такое...
    hal9000
    Да какая разница..его всеравно будут называть -Фонтан у Библиотеки...Библиотека в данном случае здесб доминанта..и фонтан это составная часть библиотеки..тчк..)
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