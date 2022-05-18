«Салют победы» или «Фонтан памяти»: в Петербурге выбирают название огромному фонтану

Губернатор Александр Беглов объявил голосование по выбору названия для обновленного фонтана у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.
«Из предложенных вами вариантов, комиссия отобрала пять. Награждение их авторов состоится 28 мая на площади перед библиотекой», — сообщил Беглов на своей странице «ВКонтакте» 18 мая.
Голосование продлится до 25 мая.
«Фонтанка» рассказывала, что в октябре прошлого года петербургский «Водоканал» завершил реконструкцию фонтана на площади перед РНБ.