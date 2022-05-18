Променад утиной семьи остановил движение автомобилей на Таллинском шоссе

Утиную семью, решившую устроить прогулку по шумной дороге, пропускали автомобилисты в Красносельском районе Петербурга. Видеозапись, на которой это запечатлено, опубликовал портал «Мегаполис».
По словам собеседницы медиа, водители заметили крылатых 18 мая приблизительно в 14:13 на Таллинском шоссе у развязки с КАДом. Мама с детёнышами спешила к канаве, наполненной водой.
«Сначала на дорогу вышла женщина, и буквально тут же подъехал сотрудник полиции, который остановил движение. Утят было восемь, все перебрались целыми и невредимыми»,— добавила очевидица.
Похожая история произошла тем же утром в Москве. Полицейские остановили поток машин, чтобы пропустить утиную семью. Малышей, которые в силу роста не могли преодолеть дорожное ограждение, подсаживали руками.