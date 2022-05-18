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    Променад утиной семьи остановил движение автомобилей на Таллинском шоссе

    2061
    2 комментария

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Утиную семью, решившую устроить прогулку по шумной дороге, пропускали автомобилисты в Красносельском районе Петербурга. Видеозапись, на которой это запечатлено, опубликовал портал «Мегаполис».

    По словам собеседницы медиа, водители заметили крылатых 18 мая приблизительно в 14:13 на Таллинском шоссе у развязки с КАДом. Мама с детёнышами спешила к канаве, наполненной водой.

    «Сначала на дорогу вышла женщина, и буквально тут же подъехал сотрудник полиции, который остановил движение. Утят было восемь, все перебрались целыми и невредимыми»,— добавила очевидица.

    Похожая история произошла тем же утром в Москве. Полицейские остановили поток машин, чтобы пропустить утиную семью. Малышей, которые в силу роста не могли преодолеть дорожное ограждение, подсаживали руками.

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    Комментарии (2)

    274873056
    Они не уток пропускали, а чтобы человека не сбить останавливались. Видно же, как нехотя. На переходах на людей наезжают, а тут утки. Не тот менталитет.
    angel of death
    тему охоты собачки за утками на видео не раскрыта =)
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