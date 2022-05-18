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    Школьникам бесплатно покажут Россию

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    1 комментарий

    Программу бесплатных туристических поездок по России для школьников запустят в нынешнем году. Об этом 18 мая сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время выступления в Госдуме.

    «В этом году у нас впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок. И уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в тур с интересными экскурсионными программами и возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона», – сказала она (цитата по РИА Новости).

    По словам главы ведомства, в 2022 году на эту меру выделят около 500 млн рублей, а со следующего года планируется направлять по 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, добавила Догузова, ежегодно в бесплатные туры будут отправлять по 200-300 тысяч детей.

    Ранее Догузова рассказала, что в России летом запустят дополнительные 450 рейсов в Турцию.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    действительно, покажите им страну... пусть с детства знают, что их ждёт... алкаши местным им краеведческие истории до пункта сдачи стеклотары проведут, а бомжи, которых кинули мошенники на квартиры, расскажут им про переработку и сдачу вторсырья...
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