Школьникам бесплатно покажут Россию

Программу бесплатных туристических поездок по России для школьников запустят в нынешнем году. Об этом 18 мая сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время выступления в Госдуме.
«В этом году у нас впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок. И уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в тур с интересными экскурсионными программами и возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона», – сказала она (цитата по РИА Новости).
По словам главы ведомства, в 2022 году на эту меру выделят около 500 млн рублей, а со следующего года планируется направлять по 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, добавила Догузова, ежегодно в бесплатные туры будут отправлять по 200-300 тысяч детей.
Ранее Догузова рассказала, что в России летом запустят дополнительные 450 рейсов в Турцию.