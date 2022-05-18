Школьникам бесплатно покажут Россию

Программу бесплатных туристических поездок по России для школьников запустят в нынешнем году. Об этом 18 мая сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время выступления в Госдуме.

«В этом году у нас впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок. И уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в тур с интересными экскурсионными программами и возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона», – сказала она (цитата по РИА Новости).

