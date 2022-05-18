В России летом запустят дополнительные 450 рейсов в Турцию

Российские ведомства согласовали 450 дополнительных авиарейсов в неделю в Турцию на летний период. Об этом 18 мая рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на заседании Госдумы РФ.



«Мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов, <…> до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении», — сообщила глава ведомства депутатам российского парламента (цитата по трансляции «Думы ТВ»).



По ее словам, такие меры нужны, чтобы дать туристическому бизнесу возможность исполнять обязательства перед клиентами.

