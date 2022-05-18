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    В России летом запустят дополнительные 450 рейсов в Турцию

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    3 комментария

    Российские ведомства согласовали 450 дополнительных авиарейсов в неделю в Турцию на летний период. Об этом 18 мая рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на заседании Госдумы РФ.

    «Мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов, <…> до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении», — сообщила глава ведомства депутатам российского парламента (цитата по трансляции «Думы ТВ»).

    По ее словам, такие меры нужны, чтобы дать туристическому бизнесу возможность исполнять обязательства перед клиентами.

    Недавно стало известно, что летом 2022 года некоторые гостиницы в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса. Также в Турции россияне впервые оказались на верхней строчке рейтинга иностранных покупателей недвижимости за апрель нынешнего года.

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    Комментарии (3)

    260597571
    Все правильно. Нужны Турции деньги на изготовление Байрактаров для украинских ВСУ. Русские должны помочь!
    Андрей_спб
    Хоть какие-то хорошие новости
    DEMOMON
    Будем надеяться, что так оно и будет.
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