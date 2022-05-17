Крым не ждёт туристов: многие гостиницы решили не открываться на лето

Этим летом некоторые сезонные средства размещения в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса, пишет 17 мая «Коммерсантъ». Источники издания предполагают, что это может быть до трети гостиниц и гостевых домов.
Негативные ожидания у отельеров возникли из-за провальных майских праздников, когда загрузка составила всего
Туроператоры констатируют, что динамика бронирований летних туров в Крым остаётся низкой, спрос меньше, чем на Краснодарский край, и будет отменена часть имеющихся бронирований. По оценке собеседников издания на туррынке, продажи летних туров в Крым упали на
«Туристы отказываются от поездок в Крым из-за закрытого аэропорта, нехватки железнодорожных билетов и опасений по поводу близости Украины, где проходят боевые действия», — пишет «Коммерсантъ».