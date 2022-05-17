Крым не ждёт туристов: многие гостиницы решили не открываться на лето

Этим летом некоторые сезонные средства размещения в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса, пишет 17 мая «Коммерсантъ». Источники издания предполагают, что это может быть до трети гостиниц и гостевых домов.



Негативные ожидания у отельеров возникли из-за провальных майских праздников, когда загрузка составила всего 10–15 % . Ожидаемая загрузка на лето оценивается в 30–40 % , а хорошим показателем для Крыма считается 70–80 % , рассказывает исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. При этом снижать цены в условиях ощутимой инфляции отельеры не могут.

