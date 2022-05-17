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    Крым не ждёт туристов: многие гостиницы решили не открываться на лето

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    36 комментариев

    Этим летом некоторые сезонные средства размещения в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса, пишет 17 мая «Коммерсантъ». Источники издания предполагают, что это может быть до трети гостиниц и гостевых домов.

    Негативные ожидания у отельеров возникли из-за провальных майских праздников, когда загрузка составила всего 10–15 %. Ожидаемая загрузка на лето оценивается в 30–40 %, а хорошим показателем для Крыма считается 70–80 %, рассказывает исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. При этом снижать цены в условиях ощутимой инфляции отельеры не могут.

    Туроператоры констатируют, что динамика бронирований летних туров в Крым остаётся низкой, спрос меньше, чем на Краснодарский край, и будет отменена часть имеющихся бронирований. По оценке собеседников издания на туррынке, продажи летних туров в Крым упали на 50–55 % год к году, а по другим данным — на 85 %.

    «Туристы отказываются от поездок в Крым из-за закрытого аэропорта, нехватки железнодорожных билетов и опасений по поводу близости Украины, где проходят боевые действия», — пишет «Коммерсантъ».

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    Комментарии (36)

    Андрей_спб
    А еще Турция стоит дешевле - 100 т.р. 12 дней all inclusive 4* на 2-х 1-я линия в июле с перелетом и трансфером. В крыму подобное от 200 и выше.
    angel of death
    ждём обещанных авиа-рейсов от Эрдогана в Турцию =)))
    они вообще обвалят весь рынок, ибо отдохнуть там будет дешевле, чем неделю погулять по Москве =Р
    274655793
    Украинский военнопленный рассказал о зверствах нацбатальонов
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