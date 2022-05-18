КСП заявила о нарушениях в ГУП «ТЭК СПб» на 10 млрд рублей, компания называет тарифы обоснованными

Проверка ГУП «ТЭК СПб» выявила нарушения более чем на 10 млрд рублей. Об этом 18 мая рассказал в Заксобрании города председатель Контрольно-счетной палаты Константин Желудков в ходе отчета о работе КСП за прошлый год.

«На самом деле наши предположения подтвердились, и нарушения, которые были выявлены в ГУП «ТЭКе», они на самом деле превышают десяток миллиардов рублей», — сообщил Желудков, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Ирины Ивановой, как завышение расходов влияет на тарифы.



По итогам аудита КСП прокуратура организовала проверку. «Многочисленные нарушения нашли свое подтверждение, в том числе несколько дней назад мы получили ответ прокуратуры, которая согласилась с выводами Контрольно-счетной палаты о нарушениях», — говорится в тексте презентации отчета.

