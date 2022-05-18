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    КСП заявила о нарушениях в ГУП «ТЭК СПб» на 10 млрд рублей, компания называет тарифы обоснованными

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    3 комментария

    Проверка ГУП «ТЭК СПб» выявила нарушения более чем на 10 млрд рублей. Об этом 18 мая рассказал в Заксобрании города председатель Контрольно-счетной палаты Константин Желудков в ходе отчета о работе КСП за прошлый год.

    «На самом деле наши предположения подтвердились, и нарушения, которые были выявлены в ГУП «ТЭКе», они на самом деле превышают десяток миллиардов рублей», — сообщил Желудков, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Ирины Ивановой, как завышение расходов влияет на тарифы.

    По итогам аудита КСП прокуратура организовала проверку. «Многочисленные нарушения нашли свое подтверждение, в том числе несколько дней назад мы получили ответ прокуратуры, которая согласилась с выводами Контрольно-счетной палаты о нарушениях», — говорится в тексте презентации отчета.

    В комментарии «Фонтанке» пресс-служба ГУП «ТЭК СПб» заявили, что «все расходы ТЭКа направлены строго на обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города».

    Предприятие добавило, что при подготовке тарифной заявки ГУП вправе заявить полный объем необходимых затрат для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, из которых комитет по тарифам определяет экономически-обоснованные расходы и включает в экономически обоснованный тариф предприятия.

    «Вместе с тем <...> ежегодно комитет по тарифам Санкт-Петербурга подводит итоги деятельности предприятия, а также оценку обоснованности фактических расходов и учитывает их результат в следующем периоде регулирования. В случае выявления необоснованных расходов комитет по тарифам исключает их из необходимой валовой выручки (тарифа) следующего периода регулирования», — добавили в ГУПе.

    О «десятках миллиардов рублей нарушений» Желудков говорил и на прошлогоднем отчете в городском парламенте. Тогда ГУП также не согласился с озвученными претензиями.

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    Комментарии (3)

    azatoth
    Наконец-то взялись наводить порядок!
    Будет вал уголовных уголовных дел с беспощадными условными сроками и карающими штрафами тысяч в триста рублей.
    Opus
    И? В прошлом году миллиарды, в этом году миллиарды нарушений! И?
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