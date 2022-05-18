Производство «КовиВака» в России остановлено: никто не покупает самую дефицитную вакцину

Вакцина от коронавируса «КовиВак» больше в России не выпускается, сообщила компания-производитель «Нанолек».

«От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака», — сообщил 18 мая РБК первый замглавы фармкомпании Максим Стецюк.



Партия вакцины из 500 тысяч доз, которая была сделана на перспективу, осталась лежать на складе.



Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, как сообщает ТАСС, заявил, что остатков ковидных вакцин в России достаточно «для удовлетворения имеющихся потребностей».

