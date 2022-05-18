    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    7 м/с, с-з

    763мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    COVID-19

    Производство «КовиВака» в России остановлено: никто не покупает самую дефицитную вакцину

    4759
    10 комментариев

    Вакцина от коронавируса «КовиВак» больше в России не выпускается, сообщила компания-производитель «Нанолек».

    «От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака», — сообщил 18 мая РБК первый замглавы фармкомпании Максим Стецюк.

    Партия вакцины из 500 тысяч доз, которая была сделана на перспективу, осталась лежать на складе.

    Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, как сообщает ТАСС, заявил, что остатков ковидных вакцин в России достаточно «для удовлетворения имеющихся потребностей».

    «КовиВак» — одна из самых популярных и дефицитных вакцин периода пандемии. За ней выстраивались очереди желающих, которые хотели получить только ее, а не «Спутник».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    Denis_5e4cccd08a04e
    Уж больно сильную антирекламу сделал Владимир Вольфович для этой вакцины.
    SERGEY111
    Кот де Гасконь или Тини Эмилия-Романья белые сухенькие - вот самые лучшие вакцины проверенные временем .
    angel of death
    ничё, пепси не будет, будут лимонад бодяжить с водой... =)))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close