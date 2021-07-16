Увеличивает грудь? Дарит бессмертие? Зачем все охотятся за «КовиВаком»

автор фото Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Побочек нет», «ущерб организму минимальный», «проверенная годами технология», объясняют желающие колоться «КовиВаком». 17 тысяч петербуржцев стоят в очереди за чумаковским чудом. В поисках новой партии вакцины страждущие обрывают телефоны поликлиник, Смольного и даже редакции. «Фонтанка» спросила их самих и экспертов, откуда вырос этот нездоровый ажиотаж, что впору думать — стоит уколоться и, как после Phizer, начнет увеличиваться грудь.

«КовиВак» сделан по классической, опробованной годами технологии, которая давно прошла испытания временем. Так делают большинство известных вакцин, которые успешно применяются сейчас. «Например, от гриппа, — объясняет петербурженка Наталия, которая привилась «КовиВаком» в поликлинике № 88 Кировского района и теперь ищет вторую дозу. — Препарат содержит убитый вирус, цельный, а не его фрагменты. Это означает, что действует он мягче «Спутника», который подобен ядерному взрыву в организме».

По её мнению, раз уж «никакие из вакцин не прошли все испытания и последствия их воздействия на организм непредсказуемы и не изучены, то лучше уж травить себя более мягким препаратом».

«Я хотел привиться «КовиВаком» потому что в «Спутнике» есть пугающий для меня фактор — аденовирус. Я, конечно, не микробиолог... Но то, что в «Спутнике» только фрагмент S-белка, а в «КовиВаке» целиком инактивированный вирус тоже важный фактор эффективности», — рассказал «Фонтанке» петербуржец Валерий, который не дождавшись привился всё таки «Спутником V».

«Я не сильно верю в чудодейственность «КовиВака» по сравнению со «Спутником». Честно, мало знаю про вакцины. Только про «ЭпиВакКорону» подробно, после расследования «Новой газеты». Я почему-то думала, что «КовиВаком» надо всего один раз кольнуться, и как раз мне предложили это сделать, я согласилась, но оказалось, что два... Просто хотела сэкономить время», — объяснила читательница «Фонтанки» Елена, которая вакцинировалась первой дозой 16 июля.

«Выбрала «КовиВак» посмотрев, как мучаются после «Спутника V» близкие. Температура, слабость и ломка тела в течение нескольких дней», — рассказала о своей мотивации читательница «Фонтанки» Ирина. Она укола не дождалась — заболела.



Волонтер телеграм-чатов проекта V1V2 https://t.me/CoviVacChumakova и кандидат биологических наук Алена Макарова рассказывает, что вокруг «КовиВака» развился невероятный ажиотаж. Люди готовы стоять в многочасовых очередях за ним на жаре и занимают места с ночи. И причин этого явления сразу несколько. Не всегда они обоснованы научно.

«Прежде всего, это доверие институту Чумакова, — отметила Макарова. — Это ведущий институт по производству вакцин в СССР и России, многие помнят его вклад в борьбу с полиомиелитом. До сих пор учреждение производит и экспортирует по линии ВОЗ вакцины от полиомиелита и желтой лихорадки».

Еще есть категория людей, которая не готова ставить «Спутник V» и выбирает «КовиВак» как наименее реактогенную вакцину». То есть с наименьшими побочными эффектами.

По наблюдениям Макаровой за отчетами привитых, после «Спутника» у молодых людей часто бывает температура, которая почти никогда не поднимается после вакцины «КовиВак». Однако, как напомнила эксперт, температура — это нормальная реакция организма после вакцинации, ничего опасного в ней нет.



Благодаря классической технологии производства, отмечает Макарова, «КовиВак» стимулирует выработку антител ко всем белкам коронавируса, что действительно может быть преимуществом в борьбе с новыми штаммами. Хотя такие антитела не могут нейтрализовать вирус напрямую, они могут «помечать» зараженные клетки, привлекая клетки иммунной системы для их уничтожения. Но так ли это работает — никто не знает.

Главный минус «КовиВака» — о его эффективности почти ничего неизвестно.

«В отличие от мРНК и аденовирусных вакцин инактивированные не дают сильного Т-клеточного иммунитета. Существуют также опасения, что во время инактивации может повреждаться спайк-белок, к которому образуются самые важные антитела — нейтрализующие. К сожалению, в отличие от «Спутника» испытания 3 фазы клинических исследований «КовиВак» только начались и ее эффективность неизвестна, пока нет вообще ни одной научной публикации по «КовиВак», — отметила Макарова.

Косвенно можно судить только по публикациям о китайском аналоге «КовиВака» и народных отчетах в телеграме.



«Из этих работ мы можем узнать, что эффективность китайских аналогов инактивированных вакцин ниже мРНК и аденовирусных вакцин, и достигает 50–80%. Наконец, народные отчеты подтверждают, что иммуногенность «КовиВак» ниже «Спутника». Антитела после «Спутника» появляются у 96%, а после «КовиВака» — менее чем у половины вакцинированных», — добавила Алёна Макарова.

Она заметила, что на самом деле часто люди, которые выбирают «КовиВак», очень боятся вакцинации от COVID-19 и пытаются, как им кажется, минимизировать риски.

«Как самая первая вакцина, «Спутник V» принял на себя основной удар критики антипрививочников. Люди прочитали в интернете фейков о том, что аденовирусы из «Спутника» встраиваются в ДНК, могут повлиять на фертильность и риски онкологии или вызывают тромбозы, которые скрывают от населения. Конечно, все это не выдерживает никакой критики и не соответствует действительности. «Спутник» ошибочно считают живой вакциной, хотя аденовирусы представляют собой лишь оболочку для доставки и лишены способности к размножению. Часто ошибаются и врачи — почему-то при аллергии и аутоиммунных заболеваниях часто дают медотвод от «Спутника», хотя противопоказания у «Спутника» и «КовиВака» одинаковые», — отметила Алена Макарова.



В чате, который она курирует, люди пишут о том, что плачут, потому что не нашли «КовиВак» и готовы даже уволиться с работы, чтобы не вакцинироваться чем-то другим, как их заставляют.

«Это очень грустно, потому что «Спутник V» — самая изученная и проверенная вакцина, ее одобрили уже 68 стран. Администрация чатов V1V2 не считает оправданным ажиотаж вокруг «КовиВака». Мы не рекомендуем стоять многочасовые очереди на жаре или отказываться от вакцинации. Лучше как можно быстрее привиться доступной вакциной, сейчас это «Спутник V», — добавила эксперт.

Об этом же говорит и глава петербургского комздрава Дмитрий Лисовец.

«В связи с особым ажиотажем, который возник в городе в связи с поступлением вакцины «КовиВак», еще раз напомню: у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания, поэтому предпочтения того или иного препарата обычно ничем не обоснованы», — заявил он на своей странице «Вконтакте.

И добавил, что прошёл ревакцинацию и для повторной прививки выбрал «проверенный» «Спутник V». Этой же вакциной привились и его заместители.



Но если слова экспертов не могут переубедить сторонников «КовиВака», то более убедителен может быть дефицит. Очередь на препарат вдвое превышает объем новой поставки в Петербург и достанется чумаковская разработка лишь счастливчикам.

«Вакцина «КовиВак» доставлена в 45 пунктов вакцинации, по 100–200 доз в каждый пункт. Вместе с тем, существует отложенная запись на иммунизацию данной вакциной, в совокупности превышающая 17 тысяч человек. Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди. Также приоритетное право привиться «КовиВаком» получили медицинские работники. Поэтому на данный момент удовлетворить спрос в вакцине, превышающий поступившее количество доз, не представляется возможным», — сообщили в комздраве.

«Главный закон вакцинации — привиться вовремя», — напомнил в связи с этим Дмитрий Лисовец.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

