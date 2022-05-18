В России запустили аналог Apple Pay и Google Pay — надо только приложить смартфон

Оплата с помощью прикладывания смартфона к платежному терминалу вновь станет возможной. Банк России запустил аналог Apple Pay и Google Pay на базе Системы быстрых платежей (СБП).

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети», — цитирует 18 мая РИА Новости заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.



После ухода Visa и MasterCard расплачиваться с помощью смартфона могли владельцы карт «Мир», однако в конце марта компания Apple официально уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay.

