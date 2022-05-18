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    В России запустили аналог Apple Pay и Google Pay — надо только приложить смартфон

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    9 комментариев

    Оплата с помощью прикладывания смартфона к платежному терминалу вновь станет возможной. Банк России запустил аналог Apple Pay и Google Pay на базе Системы быстрых платежей (СБП).

    «Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети», — цитирует 18 мая РИА Новости заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

    После ухода Visa и MasterCard расплачиваться с помощью смартфона могли владельцы карт «Мир», однако в конце марта компания Apple официально уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay.

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    Комментарии (9)

    Хилл
    Самсунг Пэй как работал так и работает. Плачу телефоном как и ранее все это время. Но да, только картой Мир теперь.
    angel of death
    пишите жирным, что без модуля NFC оплата не работает
    чтобы люди покупали себе смартфон с NFC
    а не кнопочным телефоном мучались =))))
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    к какому месту прикладывать смартфон?
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