Российская «дочка» Google планирует подать на банкротство

Российское юрлицо международной Google ООО «Гугл» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Информация об этом 18 мая появилась в системе СПАРК.
Как следует из сообщения, по данным на 22 марта 2022 года, для «Гугл» «выявлены обстоятельства, предусмотренные статьей 8 закона о банкротстве». Она говорит о том, что должник может обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, если не может исполнить денежные обязательства, выплачивать пособия, зарплаты и обязательные платежи в установленный срок.
Google стала первой компанией в России, которой назначили оборотный штраф. По искам Роскомнадзора организацию оштрафовали на сумму более 7 млрд рублей за неудаление запрещенного контента с принадлежащего ей видеохостинга YouTube. Помимо Роскомнадзора, иски к Google подавали российские СМИ за блокировку своих ютуб-каналов.
Выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134 млрд рублей. Вместо прибыли компания получила убыток на 26 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее она отчиталась о 1,7 млрд чистой прибыли.
По данным СПАРК, в 2021 году российская «дочка» Google заплатила 972 млн рублей налога на прибыль, 1,1 млрд рублей зарплат и 10 млрд рублей дивидендов.