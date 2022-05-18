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    Российская «дочка» Google планирует подать на банкротство

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    1 комментарий

    Российское юрлицо международной Google ООО «Гугл» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Информация об этом 18 мая появилась в системе СПАРК.

    Как следует из сообщения, по данным на 22 марта 2022 года, для «Гугл» «выявлены обстоятельства, предусмотренные статьей 8 закона о банкротстве». Она говорит о том, что должник может обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, если не может исполнить денежные обязательства, выплачивать пособия, зарплаты и обязательные платежи в установленный срок.

    Google стала первой компанией в России, которой назначили оборотный штраф. По искам Роскомнадзора организацию оштрафовали на сумму более 7 млрд рублей за неудаление запрещенного контента с принадлежащего ей видеохостинга YouTube. Помимо Роскомнадзора, иски к Google подавали российские СМИ за блокировку своих ютуб-каналов.

    Выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134 млрд рублей. Вместо прибыли компания получила убыток на 26 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее она отчиталась о 1,7 млрд чистой прибыли.

    По данным СПАРК, в 2021 году российская «дочка» Google заплатила 972 млн рублей налога на прибыль, 1,1 млрд рублей зарплат и 10 млрд рублей дивидендов.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    браво! ход конём =))))
    пусть рекламу в Кряндексе теперь толкают
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