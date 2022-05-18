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    Пчеловоды в законе. В Петербурге вводится регулирование пасек

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    4 комментария

    В законодательстве Петербурга появится отдельный нормативный акт для регулирования деятельности пчеловодов. Инициативу Заксобрание города на заседании 18 мая приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Инициативу на рассмотрение ЗакСа внесли парламентская комиссия по экологии и природопользованию и комитет по законодательству. Законопроект вводит понятие «субъекты пчеловодческой деятельности» (это физические, юридические лица и пчеловодческие, занятые пчеловодством, а также пчеловодческие хозяйства) и понятие «пчеловодный инвентарь».

    Законопроект разграничивает полномочия депутатов и чиновников в этом вопросе. За первыми остается принятие законов и контроль за их исполнением, Смольный получит право разрабатывать и воплощать программы развития пчеловодства, прописывать порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, а также оказывать пчеловодам различную поддержку.

    Глава комитета по законодательству Всеволод Беликов отметил, что нет запрета на размещение пасек на крышах домов, на что единоросс Алексей Цивилев заметил, что накануне на рабочей группе по сотовым вышкам от «радиофобов» прозвучала теория об исчезновении насекомых рядом с базовыми станциями, которые как раз размещают на крышах домов.

    В России пчеловодство регулирует федеральный закон № 490, который был принят в конце 2020 года. «Словарь» этого нормативного акта гораздо шире и включает в себя понятия пасеки, улья и пчелиной семьи.

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    Комментарии (4)

    Cashmare
    пасека на крыше? свят свят свят
    Дежурный по объединению
    Пчел - чипировать!
    161563662
    Уже до пчел добрались
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