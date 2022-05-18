Главный синоптик Петербурга заметил необычную аномалию: ночные и дневные температуры поменялись местами

Похолодание, продолжавшееся в Петербурге несколько дней, оказалось необычным в том, что его пик во вторник, 17 мая, пришёлся на дневные часы. В течение суток привычные показатели температур воздуха поменялись местами. Об этом 18 мая рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



«Максимальная температура +8,6 гр. оказалась в начале ночи, осталась после относительно теплого дня, а минимальная +6,3 гр. отмечена в середине дня, так как похолодание продолжалось и днем. Такое в Санкт-Петербурге очень редко бывает (надо еще поискать), чаще максимальная температура приходится на начало метеорологических суток, днем она тоже повышается, но ниже, чем предыдущим вечером», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

