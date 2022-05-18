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    Главный синоптик Петербурга заметил необычную аномалию: ночные и дневные температуры поменялись местами

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    4 комментария
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    Похолодание, продолжавшееся в Петербурге несколько дней, оказалось необычным в том, что его пик во вторник, 17 мая, пришёлся на дневные часы. В течение суток привычные показатели температур воздуха поменялись местами. Об этом 18 мая рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    «Максимальная температура +8,6 гр. оказалась в начале ночи, осталась после относительно теплого дня, а минимальная +6,3 гр. отмечена в середине дня, так как похолодание продолжалось и днем. Такое в Санкт-Петербурге очень редко бывает (надо еще поискать), чаще максимальная температура приходится на начало метеорологических суток, днем она тоже повышается, но ниже, чем предыдущим вечером», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    Он добавил, что сегодня будет теплее, чем вчера.

    Из-за сильного ветра, напомним, в Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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    Комментарии (4)

    Марти МакФлай
    Он закончил метеорологический ф-т ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова , работал по распределению в Мурманске, потом в Арктике.Готовы к такой судьбе?
    274870821
    А он за эти наблюдения деньги получает? Как на такую работу устроиться?
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