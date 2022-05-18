«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге

Синоптики обещают сильный ветер.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге в среду, 18 мая, объявлен «жёлтый» уровень опасности, сообщает пресс-служба городской администрации.
«По информации Росгидрометцентра, с 12 часов до 21 часа 18 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
«Жёлтый» — второй уровень опасности, он означает потенциально опасные условия.
Смольный просит водителей по возможности воздержаться от поездок. Пешеходов тоже призывают к особой осторожности.
Что касается температуры, напомним, сегодня начинается постепенное потепление, хотя всё ещё холоднее нормы.