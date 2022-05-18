    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    6 м/с, зап

    765мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге

    9239
    обсудить

    Синоптики обещают сильный ветер.

    Из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге в среду, 18 мая, объявлен «жёлтый» уровень опасности, сообщает пресс-служба городской администрации.

    «По информации Росгидрометцентра, с 12 часов до 21 часа 18 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

    «Жёлтый» — второй уровень опасности, он означает потенциально опасные условия.

    Смольный просит водителей по возможности воздержаться от поездок. Пешеходов тоже призывают к особой осторожности.

    Что касается температуры, напомним, сегодня начинается постепенное потепление, хотя всё ещё холоднее нормы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close