    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, с-з

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге всё ещё холодно, но периферия антициклона обещает улучшение погоды

    1407
    обсудить

    В Петербурге начинает медленно теплеть. Однако температура останется ниже нормы, и сохраняется вероятность дождя.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая в Петербурге облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, днём в прибрежных районах порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 11–13 градусов.

    Метеорологическую ситуацию в регионе формирует восточная периферия антициклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, а температурный фон немного повысится, однако пока показания термометров останутся на 3–4 градуса ниже положенного по климатической норме. Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +9…+14 градусов. Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы», — обещает Леус.

    В четверг, 19 мая, осадков уже не ожидается и станет на пару градусов теплее.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close