В Петербурге всё ещё холодно, но периферия антициклона обещает улучшение погоды

В Петербурге начинает медленно теплеть. Однако температура останется ниже нормы, и сохраняется вероятность дождя.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая в Петербурге облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, днём в прибрежных районах порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 11–13 градусов.
Метеорологическую ситуацию в регионе формирует восточная периферия антициклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, а температурный фон немного повысится, однако пока показания термометров останутся на 3–4 градуса ниже положенного по климатической норме. Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +9…+14 градусов. Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы», — обещает Леус.
В четверг, 19 мая, осадков уже не ожидается и станет на пару градусов теплее.