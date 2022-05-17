Представитель Минэкономразвития заявил, что инфляция в России находится на пиковом уровне

Инфляция в России находится на локальном максимуме, который может оказаться не единственным. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития.
«В принципе, то, что мы видим, в общем и целом — да, пока на пике. Вопрос — единственный ли это пик? Пока на локальном максимуме находимся», — сказал представитель министерства (цитата по ТАСС) 17 мая.
Минэкономразвития прогнозирует рост инфляции в РФ на 17,5% по итогам года. В 2023 году ожидается инфляция в 6,1%, в 2024–2025 годах — около 4%. На целевой уровень Банка России в 4%, как ожидается, она выйдет к концу 2024 года. Определенный вклад в снижение инфляции внесет изменение структуры потребления за счет увеличения доли в потреблении продовольственных товаров и в целом снижения доли импорта
Годовая инфляция в апреле, по данным Росстата, составила 17,8%. После резкого скачка в марте инфляция в России почти вернулась к февральскому уровню. Во многом за счет охлаждения безумного спроса на самые необходимые продукты и электронику. Но всё еще продолжают дорожать товары первой необходимости. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».