Представитель Минэкономразвития заявил, что инфляция в России находится на пиковом уровне

Инфляция в России находится на локальном максимуме, который может оказаться не единственным. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития.



«В принципе, то, что мы видим, в общем и целом — да, пока на пике. Вопрос — единственный ли это пик? Пока на локальном максимуме находимся», — сказал представитель министерства (цитата по ТАСС) 17 мая.