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    Представитель Минэкономразвития заявил, что инфляция в России находится на пиковом уровне

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    Инфляция в России находится на локальном максимуме, который может оказаться не единственным. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития.

    «В принципе, то, что мы видим, в общем и целом — да, пока на пике. Вопрос — единственный ли это пик? Пока на локальном максимуме находимся», — сказал представитель министерства (цитата по ТАСС) 17 мая.

    Минэкономразвития прогнозирует рост инфляции в РФ на 17,5% по итогам года. В 2023 году ожидается инфляция в 6,1%, в 2024–2025 годах — около 4%. На целевой уровень Банка России в 4%, как ожидается, она выйдет к концу 2024 года. Определенный вклад в снижение инфляции внесет изменение структуры потребления за счет увеличения доли в потреблении продовольственных товаров и в целом снижения доли импорта

    Годовая инфляция в апреле, по данным Росстата, составила 17,8%. После резкого скачка в марте инфляция в России почти вернулась к февральскому уровню. Во многом за счет охлаждения безумного спроса на самые необходимые продукты и электронику. Но всё еще продолжают дорожать товары первой необходимости. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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